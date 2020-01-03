"Слуги" вже хочуть платити пенсії тим, хто отримує російську пенсію у ОРДЛО - тобто людям, які обрали російське громадянство - та почати доставляти пенсію у Крим та ОРДЛО за 2014-2019 роки. Принаймні це випливає з учорашнього інтерв'ю Інтерфаксу голови парламентського комітету із соцполітики Третьякової.

Тобто, влада по суті готова, по-перше, повісити на держбюджет багатомільярдний штучний борг, з яким буде носитися кожен наступний уряд як із боргом за радянські заощадження, а, по-друге, з бюджету ж на мільярди профінансувати непідконтрольні території!

Точніше, так звану владу цих територій, а не пенсіонерів. Бо доставити пенсію на територію ОРДЛО, а тим більше Криму саме для пенсіонера, а не окупанта, який при владі, зараз просто не-мож-ли-во! Питання: голова комітету про це не знає чи її завдання підтримати сепаратистів?

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!