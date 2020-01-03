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3 січня • оновлено в 12:21
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Влада готова платити пенсії російським громадянам в ОРДЛО

1.4т

"Слуги" вже хочуть платити пенсії тим, хто отримує російську пенсію у ОРДЛО - тобто людям, які обрали російське громадянство - та почати доставляти пенсію у Крим та ОРДЛО за 2014-2019 роки. Принаймні це випливає з учорашнього інтерв'ю Інтерфаксу голови парламентського комітету із соцполітики Третьякової.

Тобто, влада по суті готова, по-перше, повісити на держбюджет багатомільярдний штучний борг, з яким буде носитися кожен наступний уряд як із боргом за радянські заощадження, а, по-друге, з бюджету ж на мільярди профінансувати непідконтрольні території!

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Точніше, так звану владу цих територій, а не пенсіонерів. Бо доставити пенсію на територію ОРДЛО, а тим більше Криму саме для пенсіонера, а не окупанта, який при владі, зараз просто не-мож-ли-во! Питання: голова комітету про це не знає чи її завдання підтримати сепаратистів?

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Теми
Пенсія в Україні Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР Партія Слуга народу
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Tomas larisa
Tomas larisa
Со своего личного кармана "слуги ЗЕблазня" пожалуйста платите кому хотите, но с моего, моих детей и др.,то есть государственного- дзуськи(кто платит налоги в бюджет тот и получает)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Шо за бред? О доставке пенсий на территорию ОРДЛО речь не шла, а на территорию Крыма тем более. Автор олигофрен.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Не истери,новогодние байки от свидомитов .....спи спокойно,не рви вышыванку на портянки.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дегтяренко Светлана, Он не вышиванку, а душу и очко рвет, чтобы получить гранты на следующий год, поэтому такой бред состряпал.
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