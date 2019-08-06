"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні

Терористи "ДНР" заявили, що нібито виплачують жителям підконтрольних Україні районів понад 1 млн руб. (395 тис. грн) допомоги в тиждень.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter блогер із Донецька Денис Казанський. Він також наголосив, що терористи не надали жодних доказів на підтвердження цієї інформації.

"ДНРівські сайти повідомляють, що бойовики нібито виплачують жителям підконтрольних Україні районів понад 1 млн руб допомоги в тиждень. Жодних доказів, звичайно ж, немає. Тобто, або просто брешуть, або вкрали ці гроші самі. А хтось же ведеться на такий примітивний разводняк", – йдеться в повідомленні.

ДНРовскіе сайти повідомляють, що бойовики нібито виплачують жителям підконтрольних Україні районів більше 1 млн руб допомоги в тиждень.



Ніяких доказів звичайно ж немає. Тобто, або просто брешуть, або вкрали ці гроші самі.



А хтось же ведеться на такий примітивний разводняк pic.twitter.com/DLA0VElsni - Денис Казанський (@den_kazansky) August 5, 2019

Користувачі гнівно відреагували на таку інформацію: "Вони самі зрозуміли, що сказали?", "Так, нормально Пух придумав як спи@дити бабки у пуйла: ДОПОМОГА ДІТЯМ ХУНТИ! Геній корупції! Гідний учень Мавроді! Герой України! Маршал економічних військ!", "Головне, що в рублях...", "Три шашлики, дві..., ні, три пляшки вина в прірву...", "В денере звикли вірити на слово", "А який взагалі бюджет у "ДНР"? – Дві пляшки горілки, пачка сигарет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донецький блогер розповів про небезпечну контрабанду з Росії. За його словами, скоро там з'являться "ходячі мерці".

Також стало відомо, що в "ДНР" набирають нові загони в "ополчення", обіцяючи службу в Донецьку, зарплату і навіть російський паспорт.

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