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"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні

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Терористи "ДНР" заявили, що нібито виплачують жителям підконтрольних Україні районів понад 1 млн руб. (395 тис. грн) допомоги в тиждень.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter блогер із Донецька Денис Казанський. Він також наголосив, що терористи не надали жодних доказів на підтвердження цієї інформації.

"ДНРівські сайти повідомляють, що бойовики нібито виплачують жителям підконтрольних Україні районів понад 1 млн руб допомоги в тиждень. Жодних доказів, звичайно ж, немає. Тобто, або просто брешуть, або вкрали ці гроші самі. А хтось же ведеться на такий примітивний разводняк", – йдеться в повідомленні.

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Користувачі гнівно відреагували на таку інформацію: "Вони самі зрозуміли, що сказали?", "Так, нормально Пух придумав як спи@дити бабки у пуйла: ДОПОМОГА ДІТЯМ ХУНТИ! Геній корупції! Гідний учень Мавроді! Герой України! Маршал економічних військ!", "Головне, що в рублях...", "Три шашлики, дві..., ні, три пляшки вина в прірву...", "В денере звикли вірити на слово", "А який взагалі бюджет у "ДНР"? – Дві пляшки горілки, пачка сигарет".

"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донецький блогер розповів про небезпечну контрабанду з Росії. За його словами, скоро там з'являться "ходячі мерці".

Також стало відомо, що в "ДНР" набирають нові загони в "ополчення", обіцяючи службу в Донецьку, зарплату і навіть російський паспорт.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНР Україна
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