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12 листопада • оновлено в 14:24
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Вкрали сотні мільйонів: голова "Роскосмосу" виступив проти Путіна

1.9т
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Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін спростував слова президента Росії Володимира Путіна про розкрадання під час будівництва космодрому Східний.

"Друга черга космодрому Східний будується зовсім на інших принципах. Там забезпечений і казначейський супровід, і гроші виділяються безпосередньо з казначейського акредитива, жодних підстав думати, що кошти витрачаються неефективно, у нас поки немає, якихось фактів тривожних теж немає", – запевнив Рогозін, передають "РИА Новости".

Зокрема напередодні Путін заявив, що, незважаючи на десятки кримінальних справ щодо розкрадання при будівництві космодрому, порядку там досі немає. За словами президента РФ, крадуть сотні мільйонів.

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Однак Рогозін зазначив, що розкраданнями на Східному займалися підрядники "Спецстроя".

"У зв'язку з цим нова адміністрація "Роскосмосу" пішла на повне розформування блоку капітального будівництва "Роскосмосу", а також змінила склад генеральної дирекції космодрому", – резюмував Рогозін.

Дмитро Рогозін спростував слова президента Росії Володимира Путіна щодо розкрадання

Дмитро Рогозін спростував слова президента Росії Володимира Путіна щодо розкрадання

"РІА Новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рогозін безглуздо виправдався за падіння ракет, заявивши, що причиною невдалих запусків є те, що "техніка – це все ж таки техніка".

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Особи
Дмитро Рогозін Володимир Путін
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
угу. я лично знаю что такое казначейское сопровождение. рогозин или врет или дурак. но не дурак это точно)) как говориться "по замазкам вроде фраер но не фраер это точно"(с)
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