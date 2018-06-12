"Вколоти Росію": в Держдумі відреагували на нові санкції США

У Державній думі вважають, що рішення США включити до списку санкцій п'ять російських компаній і три фізичні особи є спробою вколоти Росію.

"Я сумніваюся, що реальну шкоду вони якось зможуть завдати, тому що це просто черговий політизований крок, спроба саме вколоти Росію і російські компанії", - заявив член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов в коментарі "РИА Новости".

За його словами, відповідні заходи Сполучених Штатів "не приносять користі, оскільки IT-фахівці можуть зареєструватися під інший юрисдикцією".

Крім того, депутат Держдуми Олексій Чепа зазначив, що Росії необхідно відповісти на внесення нових російських компаній в санкційні списки.

"На такі надумані дії треба відповідати абсолютно адекватно і симетрично", - резюмував він.

Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.