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"Вколоти Росію": в Держдумі відреагували на нові санкції США

1.5тЧитати новину російською

У Державній думі вважають, що рішення США включити до списку санкцій п'ять російських компаній і три фізичні особи є спробою вколоти Росію.

"Я сумніваюся, що реальну шкоду вони якось зможуть завдати, тому що це просто черговий політизований крок, спроба саме вколоти Росію і російські компанії", - заявив член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов в коментарі "РИА Новости".

За його словами, відповідні заходи Сполучених Штатів "не приносять користі, оскільки IT-фахівці можуть зареєструватися під інший юрисдикцією".

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Крім того, депутат Держдуми Олексій Чепа зазначив, що Росії необхідно відповісти на внесення нових російських компаній в санкційні списки.

"На такі надумані дії треба відповідати абсолютно адекватно і симетрично", - резюмував він.

Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
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Евгеньевич Олег
Евгеньевич Олег
россия все ищет оправданий, но судный день уже на россии настал - бензин разбавляют и он дорожает с каждым днем! газ дорожает! еда дорожает! счета за жкх дорожают! зп не поднимают! пенсии не поднимают! медицина дорожает! трассы, дороги стали платными через каждые 10-15км, новая дорога и новая оплата! причем это те трассы и дороги, которые строились не сейчас, а во времена ссср! Во многих небольших городках, до сих пор, фекальные нечистоты после справления нужд (к слову, которые справляют на ведро, за ширмой в коридоре квартиры), выливают в окна во двор! И дома высокоэтажные не подключены к центральному гахопроводу, а подключены к газовому баку, который периодически заправляют! ЖЕСТЬ! А по российскому замбоящику вещают что все хорошо и стабильно! ну да, водка - реально цена стабильно низкая! чтобы народ держать в контролируемом алкогольном состоянии!
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