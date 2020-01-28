Вклали мільярди: у ЄС забили на сполох через провал "газопроводу Путіна"

Австрійська компанія OMV (партнер російського "Газпрому" щодо проєкту "Північний потік-2") вважає недостатніми дії Європи з підтримки будівництва газопроводу.

"Мене турбує ситуація навколо "Північного потоку-2". Як це можливо, що, вклавши мільярди євро в проєкт, який був законно схвалений усіма регуляторами, і потім цей проєкт зупиняється зовнішніми санкціями, без консультацій з Європою", – заявив глава австрійської фірми Райнер Зеле, виступаючи на конференції European Gas Conference, передає ТАСС.

"Що я тут бачу, що ми говоримо багато, але робимо не так багато", – зазначив Зеле.

За його словами, транзит газу через Балтійське море є надійним маршрутом поставок.

"Неможливі ніякі перебої в поставках газу. І це найвищий рівень безпеки транзиту, який ми повинні мати", – додав Зеле.

У результаті глава OMV прийшов до висновку, що "Європа повинна боротися за незалежність газових поставок, тому що на кону конкурентоспроможність галузі.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" через американських санкцій затримається на два або більше року

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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