Вкладуть $25 млн: у київському готелі готуються відкрити велике казино

У столичному готелі Hilton Kyiv планується відкриття великого казино на тисячу квадратних метрів.

Про це ThePage заявив співзасновник готелю і медіагрупу "1+1" Борис Фуксман.

За попередніми оцінками, інвестиції в обладнання складуть від 20 до 25 мільйонів доларів.

Однак це не єдиний проект. Так, розробляється ще й підземне казино у цьому ж готелі. Воно буде ще більшим – близько 2 тисяч квадратних метрів. Тільки будівництво обійдеться у 5 мільйонів доларів, а скільки знадобиться на обладнання – поки невідомо.

Нагадаємо, що 16 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2285-д, який дозволяє легалізувати в Україні азартні ігри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ще влітку минулого року заявив, що азартний бізнес буде легалізований в Україні. Саме казино можна буде розміщувати в п'ятизіркових готелях.

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