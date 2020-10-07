Вкладникам збанкрутілої "Аркади" повернули понад 70 млн грн: як отримати свої гроші

Фонд гарантування вкладів виплатив понад 70 млн грн вкладникам збанкрутілого банку "Аркада".

Як повідомила пресслужба Фонду, такі виплати тривають за договорами вкладів і рахунком в банку незалежно від дати їхнього закінчення. Максимальна сума становить 200 тис. грн.

Виплата коштів здійснюється відповідно до загального реєстру вкладників "Аркади". Згідно з цим переліком, фонд виплатить власникам 4,6 тис. рахунків близько 257 млн грн.

Що зробити, щоб повернути свої гроші

Для отримання коштів вкладники можуть звернутися з документом, що посвідчує особу, а також ідентифікаційним номером до будь-якого з банків-агентів. Зокрема, Кредобанку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, ТАСкомбанку, Ідея Банку, банку "Південний", ПриватБанку, Універсал Банку або Ощадбанку.

Що стосується вимог вкладників, що перевищують гарантовану суму, і звернень від інших кредиторів банку, вони приймаються з 1 по 30 жовтня 2020-го. Для цього потрібно надіслати письмову заяву кредитора або подати вимоги безпосередньо в банку.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів почав відшкодування коштів вкладникам банку "Аркада" 30 вересня.

Що цьому передувало

Банк "Аркада" через ТОВ "Аркада-будівництво" за гроші приватних інвесторів будував в Києві три житлові комплекси – ЖК "Еврика" в Голосіївському районі Києва, ЖК "Патріотика" і ЖК "Патріотика на озерах" у Дарницькому районі.

За квартири в них 13 тисяч сімей заплатили 100% вартості. Однак будівництво проінвестованих будинків поступово зупинилося протягом 2018-2019 років.

Весь цей час інвестори влаштовували мітинги, намагаючись привернути до проблеми увагу КМДА та Нацбанку.

25 серпня Нацбанк визнав "Аркаду" неплатоспроможним банком, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.

У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.

Банк надав зазначену нерухомість в якості застави за кредитом, залученим пов'язаній з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

У НБУ запевнили, що понад 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

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