Вкладникам збанкрутілої "Аркади" повернули понад 70 млн грн: як отримати свої гроші
Фонд гарантування вкладів виплатив понад 70 млн грн вкладникам збанкрутілого банку "Аркада".
Як повідомила пресслужба Фонду, такі виплати тривають за договорами вкладів і рахунком в банку незалежно від дати їхнього закінчення. Максимальна сума становить 200 тис. грн.
Виплата коштів здійснюється відповідно до загального реєстру вкладників "Аркади". Згідно з цим переліком, фонд виплатить власникам 4,6 тис. рахунків близько 257 млн грн.
Що зробити, щоб повернути свої гроші
Для отримання коштів вкладники можуть звернутися з документом, що посвідчує особу, а також ідентифікаційним номером до будь-якого з банків-агентів. Зокрема, Кредобанку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, ТАСкомбанку, Ідея Банку, банку "Південний", ПриватБанку, Універсал Банку або Ощадбанку.
Що стосується вимог вкладників, що перевищують гарантовану суму, і звернень від інших кредиторів банку, вони приймаються з 1 по 30 жовтня 2020-го. Для цього потрібно надіслати письмову заяву кредитора або подати вимоги безпосередньо в банку.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів почав відшкодування коштів вкладникам банку "Аркада" 30 вересня.
Що цьому передувало
Банк "Аркада" через ТОВ "Аркада-будівництво" за гроші приватних інвесторів будував в Києві три житлові комплекси – ЖК "Еврика" в Голосіївському районі Києва, ЖК "Патріотика" і ЖК "Патріотика на озерах" у Дарницькому районі.
За квартири в них 13 тисяч сімей заплатили 100% вартості. Однак будівництво проінвестованих будинків поступово зупинилося протягом 2018-2019 років.
Весь цей час інвестори влаштовували мітинги, намагаючись привернути до проблеми увагу КМДА та Нацбанку.
25 серпня Нацбанк визнав "Аркаду" неплатоспроможним банком, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.
У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.
Банк надав зазначену нерухомість в якості застави за кредитом, залученим пов'язаній з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.
За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).
У НБУ запевнили, що понад 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 травня в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Татріотика", "Патріотика на озерах".
25 серпня 2020 стало відомо, що банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.
26 серпня стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".
3 вересня у голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук пройшли обшуки.
3 вересня правоохоронці повідомили про підозру президенту банку "Аркада" у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів.