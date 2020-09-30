Вкладникам банку 'Аркада' почали виплату грошей: як отримати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав відшкодування коштів вкладникам банку "Аркада".

Йдеться про відшкодування за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку в межах 200 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Виплати проводяться через відділення банків-агентів Фонду: Ощадбанку, Приватбанку, Правекс-Банку, Альфа-Банку, Кредо-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсал банку, Ідея Банку.

У ФГВФО наголосили, що для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із визначених банків-агентів із паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Виплати здійснюються у розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення банку з ринку. Однак не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Що цьому передувало

Банк "Аркада" через ТОВ "Аркада-будівництво" за гроші приватних інвесторів будував у Києві три житлових комплекси – ЖК "Еврика" в Голосіївському районі Києва, ЖК "Патріотика" і ЖК "Патріотика на озерах" у Дарницькому районі.

За квартири у них 13 тисяч сімей заплатили 100% вартості. Однак будівництво проінвестованих будинків поступово зупинилось упродовж 2018-2019 років.

Увесь цей час інвестори влаштовували мітинги, намагаючись привернути до проблеми увагу КМДА та Нацбанку.

25 серпня Нацбанк відніс "Аркаду" до неплатоспроможних банків, оскільки його капітал упав нижче за нормативний рівень і став негативним.

У НБУ уточнили, що капітал банку впав нижче за нормативний рівень і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.

Банк надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов'язаною з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оцінювальна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

У НБУ запевнили, що більш ніж 90% вкладників "Аркади" (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) суму в 200 тисяч гривень.

Водночас більші вклади буде відшкодовано в межах зазначеної суми. Усього ФГВФО забезпечить виплату гарантованої суми в обсязі 285 млн грн.

Регулятор зауважив, що виведення фінустанови з ринку не пов'язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Наприкінці серпня правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Пізніше президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів.

За даними слідства, у червні 2018 року голова правління банку разом привласнив 50 млн гривень із фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика". Ці гроші було видано у вигляді кредиту підконтрольним голові компаніям (вони не були причетні до будівництва).

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