Візьмуться за Путіна: в США оприлюднили законопроект про санкції "з пекла"

Конгрес США опублікував законопроект так званих санкцій "з пекла", які планують ввести проти семи банків і держборгу Росії. Текст законопроекту є на сайті Конгресу.

Санкції пропонується ввести проти "Внєшекономбанку" (ВЕБ), "Сбєрбанку", "ВТБ банку", "Газпробанку", "Банку Москви", "Россельхозбанку" і "Промсвязьбанку".

Зокрема американським громадянам у разі прийняття законопроекту буде заборонено здійснювати операції, які зможуть якось вплинути на держборг Росії. Також банки, вказані в документі, не зможуть проводити різні доларові розрахунки в банках США через кореспондентські рахунки.

У тексті законопроекту йдеться про пропозицію "карати російську владу за виробництво і застосування хімічної зброї "через свідоме використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" під час замаху на колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля.

У документі наголошують на необхідності підготовки доповіді про особисті активи і статки президента Росії Володимира Путіна. Також вказується, що треба визначити, чи є Росія країною-спонсором тероризму.

Крім цього, у США збираються обмежити імпорт Росією урану і ввести селекторальні санкції проти осіб, замішаних у кіберзлочинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з інцидентом у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи. Він містить вкрай жорстку пропозицію з розгляду США питання про визнання РФ державою, що спонсорує тероризм.

Через це рубль вже кілька днів падає відносно долара. 13 серпня курс американської валюти на відкритті торгів на Московській біржі перевищив позначку у 68 рублів і досяг максимального рівня з квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вже заявив, що подальше посилення економічних санкцій проти Росії розцінюватиметься як оголошення економічної війни. При цьому він запевнив, що Росія буде змушена відповідати економічними, політичними або іншими методами.