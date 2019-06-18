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"Величезний виклик!" Озвучена мета переговорів Зеленського з Меркель

4.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський має підняти на переговорах із канцлером ФРН Ангелою Меркель питання про укладення нового контракту на транзит російського газу.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Нам із 2020 року потрібен новий контракт на транзит. І це величезний виклик зараз для влади. Необхідно вирішувати це питання. Думаю, саме сьогодні (18 червня. – Ред.) на зустрічі в Берліні воно буде одним із ключових", – розповів Мусієнко.

На його думку, Зеленський має повернутися з Берліна, заручившись підтримкою європейських партнерів.

"Має бути чітка позиція щодо збереження транзиту через територію України. Ми не можемо допустити, щоб занепала українська газотранспортна система, вона повинна зберігатися", – наголосив він.

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Експерт також зазначив, що новий глава української держави чітко задекларував продовження курсу, взятого його попередниками.

"Президент зробив правильний крок. Він поїхав, сказав, що ми – послідовний партнер. Ми закликаємо підтримувати Україну, допомагати протидіяти агресії Росії і продовжувати санкції", – нагадав Мусієнко.

Президент України Володимир Зеленський і голова Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле

Президент України Володимир Зеленський і голова Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Газогін піде Балтійським морем в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн.

  • У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". В якості альтернативи він запропонував модернізувати транзитний газогін, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • Водночас президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон запровадить санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону.

  • Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Чинний договір про транзит закінчується з 1 січня 2020 року.

  • У ніч на 18 червня президент України Володимир Зеленський прибув із одноденним візитом до Берліна. В Адміністрації президента зазначили, що "Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель не тільки про припинення війни, а й про нові економічні перспективи".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVринок газу
Особи
Володимир ЗеленськийАнгела МеркельОлександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
газтранзит газу
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Макарский Александр
Макарский Александр
Насчет грошей не забыл?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Нам с 2020 года нужен новый контракт на транзит". Как? Вам нужен контракт на транзит агрессорского газа? Вы в своем уме?
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Питон Каа
Питон Каа
Мне вот просто интересно, так - ради смеха, есть ли в мире еще хоть одна такая страна, которая говорит об агрессии своего соседа, но категорически требует сохранения с ним торговых отношений.
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