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3 грудня • оновлено в 20:40
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Виводили по 50 млн: СБУ викрила велику схему на Миколаївщині

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Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень.

Зокрема, миколаївська фірма, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, протягом 2018-2019 років фіктивно проводила частину фінансових операцій, йдеться на сайті СБУ.

Через це у комерційної структури безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався із державного бюджету.

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За даними силовиків, середньомісячний "тіньовий" обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Внаслідок цього державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця.

За фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах розпочато кримінальне провадження (за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Служба безпеки України викрила бізнесменів в ухиленні від сплати податків на десятки мільйони гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше працівники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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