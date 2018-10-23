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Вивів $20 млн з держбанку: нардеп погорів на великій фінансовій оборудці

8.4тЧитати матеріал російською

В Україні щодо одного з народних депутатів відкрито кримінальне провадження за фактом виведення 20 млн доларів з державного банку шляхом зловживання службовим становищем.

В рамках відповідного кримінального провадження проводять розслідування прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро, передає прес-служба САП у Facebook.

Зазначається, що неназваний депутат з допомогою близьких родичів і партнерів по бізнесу вивів з банку велику суму коштів. При цьому його підозрюють у підробці документів, а також зловживанні службовим становищем, через що працівники банку сприяли йому у виконанні зазначеної схеми. Зараз у причетності до цієї махінації підозрюються понад 10 осіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що націоналізований ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів.

Місце
Україна
Об'єкти
Спеціалізована антикорупційна прокуратураУкраїнаНАБУбанк
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
І чому немає прізвища цього героя депутата?? конфіскувати все а його в тюрму і тоді може бути порядок, скільки можна терпіти цю сволоту.
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