Вивів $20 млн з держбанку: нардеп погорів на великій фінансовій оборудці

В Україні щодо одного з народних депутатів відкрито кримінальне провадження за фактом виведення 20 млн доларів з державного банку шляхом зловживання службовим становищем.

В рамках відповідного кримінального провадження проводять розслідування прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро, передає прес-служба САП у Facebook.

Зазначається, що неназваний депутат з допомогою близьких родичів і партнерів по бізнесу вивів з банку велику суму коштів. При цьому його підозрюють у підробці документів, а також зловживанні службовим становищем, через що працівники банку сприяли йому у виконанні зазначеної схеми. Зараз у причетності до цієї махінації підозрюються понад 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що націоналізований ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до завдання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 мільярда доларів.