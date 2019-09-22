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22 вересня • оновлено в 04:27
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"Вивели $5 млрд": у Росії забили на сполох через обвал запасів доларів у банках

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У Росії банки в серпні активно витрачали свої валютні запаси, в результаті чого буфер валютної ліквідності за місяць просів на третину – до 12,1 млрд доларів.

З рахунків за кордоном за цей період було виведено 5 млрд доларів, передає РБК.

При цьому раніше кредитні організації, навпаки, нарощували валютну ліквідність.

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Аналітик Денис Поривай вважає, що валюту, виведена з рахунків банків-нерезидентів, конвертували в рублі.

За його словами, це стримало ослаблення рубля в серпні, і в цей період відтоку клієнтських валютних коштів з банків не спостерігалося.

Водночас інвестор Нарек Авакян зазначив, що російські банки були змушені скорочувати свої валютні запаси через поведінку нерезидентів.

Зокрема зарубіжні інвестори і "дочки" іноземних банків у серпні купили валюту на 3,3 млрд доларів.

У Росії банки в серпні активно витрачали свої валютні запаси

У Росії банки в серпні активно витрачали свої валютні запаси

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Цифры которые Украине и не снились В России меряют миллиардами На Украине миллионами.
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Он Алекс
Он Алекс
Сироткин Андрюха, сравни экономику России и США ушлепок ватный ты, там одна компания Apple стоит в три раза дороже чем газпром и Сибнефть вместе взятые
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