НАБУ викрило розкрадання $20 млн з "Ощадбанку": затриманий син нардепа

Детективи НАБУ затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру у заволодінні $20 млн державного "Ощадбанку". Серед підозрюваних — двоє чинних і один колишній посадовець фінустанови.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, йдеться про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз — заступник голови правління); колишнього начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку" (звільнився у 2015 році); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування банку (зараз — голова зазначеного управління держбанку).

Як повідомляє "Українська правда", депутат від "Волі народу" Станіслав Березкін нібито є тим нардепом, якого НАБУ підозрює у розкраданні зазначеної суми.

За інформацією Telegram каналу The Newsroom, серед затриманих — син нардепа Максим. Зазначається, що затримано також брата нардепа, а його дочку шукають.

Пізніше в САП підтвердили УП інформацію про затримання сина одного з народних депутатів. При цьому імен у відомстві не назвали.

"Затримали і повідомили про підозру синові чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи "Креатив" (на той час) придбав корпоративні права ВАТ "Чорноморгідрозалізобетон", придбані за рахунок коштів банку", — пояснили у прокуратурі.

Зазначається, що інші підозрювані — колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, і оцінювач.

За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПрАТ "Креатив", у змові зі службовцями "Ощадбанку" підробили документи, щоб отримати кредит на суму $20 млн нібито на купівлю насіння соняшника.

"Після отримання коштів тодішні власники "Креатива" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі і Швейцарії. А потім цими ж грошима оплатили купівлю корпоративних прав компанії, що володіли цінною нерухомістю. Детективи НАБУ мають докази, що, приймаючи рішення про надання кредиту, посадові особи "Ощадбанку" спиралися на неперевірені, а іноді й підроблені документи, частина з яких створювалася за їхньої ж участі", — сказано у повідомленні.

В результаті корупційної схеми з держбанку вивели 20 млн доларів (160 млн грн), що зменшило активи "Ощадбанку" на суму 133 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня САП повідомила, що стосовно одного з народних депутатів відкрите кримінальне провадження за фактом виведення $20 млн з державного банку.