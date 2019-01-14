Вивели 100 млн: в Україні розкрили схему з великим банком Росії

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час ліквідації української "дочки" російського ВТБ Банку виявив, що з власності фінустанови було виведено нерухомості на суму більш ніж 105 млн гривень.

"Виявлено безпідставну перереєстрацію права власності на нерухомість… Встановлено, що 46 одиниць нерухомості, які перебували на балансі банку з 2015 року, зникли з його активів", – йдеться на сайті ФГВФО.

Подальше з’ясування обставин показало, що ці об’єкти було перереєстровано державним реєстратором Дніпровської філії одного з комунальних підприємств Ю. В. Гладковим на фізичну особу на підставі "додаткового рішення Індустріального районного суду Дніпропетровська за цивільною справою №202/9477/14-ц". При цьому "основне рішення" за судовою справою жодного стосунку до ВТБ банку та його майна не має.

15 грудня 2018 року цією фізичною особою всі 46 об’єктів було внесено як статутний капітал у новостворене ТОВ, зареєстроване 30 листопада зі статутним капіталом всього 1 тис. гривень у Дніпрі.

Фонд гарантування вкладів наголошує, що у них є всі підстави вважати ці дії шахрайськими. Зокрема, про це свідчать такі факти: у 2014 році на баланс банку було взято 311 квартир та об’єктів комерційної нерухомості на підставі договорів іпотеки. За наступні три роки із них були продані усі, окрім 46 , які залишалися на балансі на момент входження в банк ФГВФО.

"І, за дивним "збігом обставин", саме ці нереалізовані 46 одиниць і були зазначені в загадковому додатковому рішенні суду 15 січня 2016 року, про яке стало відомо у грудні 2018 року. Виходить, авторам цього рішення за три роки наперед було відомо, які саме об’єкти із понад 300 залишатимуться у власності банку наприкінці 2018 року", – резюмували представники Фонду.

ВТБ Банк ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 листопада 2018 року НБУ зарахував українську "дочку" ВТБ Банку у категорію неплатоспроможних. Представники регулятора зазначили, що 97% вкладників фінустанови (приблизно 60 тисяч осіб) отримають вклади у повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантованої Фондом суми у 200 тисяч гривень.

3 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збирався передати активи фінустанови приймаючому банку. Представники ФГВФО зазначали, що переможцю конкурсу передаються усі гарантовані внески — їхня сума станом на кінець листопада становила 944 млн гривень.

19 грудня Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії ВТБ Банку. Рішення про ліквідацію фінустанови обумовлене тим, що ціна за активи "дочки" російського банку, запропонована єдиним претендентом, була нижчою за оціночну вартість, очікувану ФГВФО.

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