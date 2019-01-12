''Вітром здуло!'' На Кримському мосту виявили нову проблему

В окупованій Керчі під Кримським мостом не ходять судна через шторм.

При цьому автомобільний транспорт на мосту також не їздить, пише в Twitter RoksolanaToday&Крим.

"Вчорашній міст. Судноплавства немає, штормить. Але на авто не видно. Здуло, напевно", – зазначила блогер.

За її словами, будівництво цього об'єкта Російська Федерація проводила тільки для розпилу грошей і блокування судноплавства в протоці.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

вчорашній міст

Судноплавства немає, штормить

Але на авто не відно.Сдуло, напевно https://t.co/QyHLFp2Dgi - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 січня 2019 р

Це споруда крім попила грошей і блокування судноплавства в протоці Взагалі ще для чогосьє є?

фотке днів кілька, новорічні, так би мовити pic.twitter.com/G5Jk16D1zr - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 11 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ньому запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою під час опускання на опори у воду впав один із залізничних прогонів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

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