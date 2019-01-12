МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Вітром здуло!'' На Кримському мосту виявили нову проблему

1.3тЧитати матеріал російською

В окупованій Керчі під Кримським мостом не ходять судна через шторм.

При цьому автомобільний транспорт на мосту також не їздить, пише в Twitter RoksolanaToday&Крим.

"Вчорашній міст. Судноплавства немає, штормить. Але на авто не видно. Здуло, напевно", – зазначила блогер.

Новини
''Невже на це не зважали?'': Проблема Кримського мосту шокувала експертів

За її словами, будівництво цього об'єкта Російська Федерація проводила тільки для розпилу грошей і блокування судноплавства в протоці.

''Вітром здуло!'' На Кримському мосту виявили нову проблему

Twitter RoksolanaToday&Крим

''Вітром здуло!'' На Кримському мосту виявили нову проблему

Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ньому запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою під час опускання на опори у воду впав один із залізничних прогонів Кримського мосту.

14 листопада у Криму під час будівництва підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містНовини Криму
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Чел на фото явно по январски одет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванов Андрей
Иванов Андрей
Да нет проблем с крымский мостом! Проблемы видимо у тех кто пишет этот бред!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Иванов Андрей,Не обращай внимание " RoksolanaToday&Крым" и " КРЫМский бандеровец " находятся в одной палате стационара. Одно удивляет, как психбольные получили доступ в интернет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги