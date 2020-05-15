Вітренко заявив, що "Нафтогаз" збитковий без грошей "Газпрому"

НАК "Нафтогаз" має 5 мільярдів гривень збитків, якщо відняти прибуток від транзиту газу, отриманий від "Газпрому".

Про це заявив у ефірі "24 каналу" виконавчий директор компанії Юрій Вітренко, який нещодавно повідомив про своє скорочення.

За його словами, зараз говорять про те, що "Нафтогаз" змінився, став прибутковим, донором бюджету, а не чорною дірою, однак це не зовсім так.

Вітренко вважає, що якщо відняти фінансовий результат напряму, за який він відповідає (транзит газу, відносини з "Газпромом"), то в залишку "Нафтогаз" має величезний збиток. І додав, що ситуація погіршилася 2019 року.

"Тобто на моєму напрямі – відносини з "Газпромом" – 68 млрд гривень прибутку, вони перекривають цей збиток в 5 млрд залишку "Нафтогазу". Але це ненормально, коли після десятикратного підвищення цін найбільша державна компанія в Україні має 5 мільярдів збитків" , – пояснив Вітренко.

Виконавчий директор НАК зазначив, що в компанії відбулися серйозні зміни. На його думку, саме це витягнуло всю енергетичну сферу та "Нафтогаз" із такої ями.

Коболєв і Вітренко

"Якщо раніше в середньому 5 мільярдів доларів на рік йшло з "Нафтогазу" в "Газпром" – як різниця між грошима, які ми отримали від "Газпрому" за транзит і платили йому за імпортований газ, – то після змін, які зробила наша команда з допомогою всієї України та міжнародних партнерів, в середньому ми отримували більше за транзит на 500 мільйонів доларів, ніж ми платили за весь імпортований газ. Тобто це й були ті гроші, завдяки яким ми показували результат, реформи", – прокоментував Вітренко.

Він, зокрема, зазначив, що були й менш масштабні, але позитивні зміни. Наприклад, команда Олега Прохоренка збільшила видобування газу за кілька років на 1 млрд кубів.

"У нас рекордне падіння видобування за 20 років було 2019 року. І це доводить нам, що всі ці зміни, які ми робимо, вони не є необоротними, їх можна повернути, на жаль. Тому ми як суспільство повинні завжди тиснути на владу" , – вважає Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно виконавчий директор "Нафтогазу" повідомив, що його посаду скорочують. В компанії прокоментували, що причиною такого кроку стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".

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