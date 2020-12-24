Вітренко закликала призначити сина прем'єром і захотіла об'єднатися з Росією

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України", народний депутат II і III скликань Наталія Вітренко заявила, що її син Юрій Вітренко зможе стати успішним прем'єр-міністром, а також закликала об'єднатися з Росією.

"На моє глибоке переконання, що знання, професіоналізм і висока відповідальність за доручену справу мого сина знадобляться нашій країні і він буде успішним чи то міністром енергетики, чи то прем'єр-міністром уряду", – повідомила Вітренко на YouTube у відео "Мати за сина – ляпас брехунам, покидькам, корупціонерам".

Вона визнала, що її погляди на політику та економіку розходяться з баченням сина, проте в "доленосний для країни момент" необхідно оцінювати придатність людини на пост міністра за професійними якостями.

За словами Вітренко, у Верховній Раді під час розгляду кандидатури її сина не було і близько об'єктивної оцінки професіоналізму Юрія.

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії" підкреслила, що для розквіту Україні потрібно об'єднатися з Росією і колишніми республіками СРСР. Також вона закликала націоналізувати економіку і переходити до моделі дорогої робочої сили.

"Я дуже хочу, щоб був новий союз, новий Євразійський союз. Щоб Україна, Білорусь, Молдова, Казахстан, Росія та інші республіки колишнього Радянського союзу. Щоб ми отримали найпотужніше об'єднання. Перспективне, зростаюче", – резюмувала Вітренко.

Нагадаємо, що Юрій Вітренко мав стати віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики, але 17 грудня Верховна Рада України провалила його призначення. До цього профільний комітет відхилив кандидатуру Вітренка.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні повідомляли, что колишній топменеджер "Нафтогазу" напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Як вдалося дізнатися від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, може посісти крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували кандидатуру Вітренка.

Також Вітренко заявив, що отримав державні облігації на 4 млн доларів заради усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Так, він не тільки отримав величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

Як повідомляв OBOZREVATEL: