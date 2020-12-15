Діти прогресивних соціалістів вимагають гроші вперед. Опубліковано позов Вітренка

Опубліковано судовий позов колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка про вимогу виплатити йому 94 млн гривень премії.

OBOZREVATEL має у своєму розпорядженні повний текст документа, який був переданий до Печерського суду. Відповідачем за позовом значиться НАК "Нафтогаз-України".

Про те, що Вітренко вирішив через суд вимагати нарахувати йому премію стало відомо 12 грудня. Водночас розкрився і конфлікт інтересів екс-менеджера НАК: виявилося, що Вітренко є також одним з кандидатів на посаду міністра енергетики. За інформацією ЗМІ, в зв'язку з цим Офіс президента України доручив "Нафтогазу" підготувати платіжку для виплати колишньому топменеджеру НАК премії в розмірі 94 млн грн.

В ОПУ вважають, що виплата премії у розмірі 94 млн гривень дозволить колишньому топ-менеджеру отримати бажані гроші, не чекаючи рішення суду. Правда, в ОПУ не прокоментували, як вся країна може жити на 8-12 тис грн, а майбутньому міністрові мало і 50 тис грн, і він вимагає виплати премії, не заслуженої на думку НАК.

У травні 2018 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок в перемогу за підсумками тяжби з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Загальний обсяг виплат на рівні 1% суми виграшу становив – $46,3 млн (з них податок на доходи фізичних осіб та інші збори – $9 млн).

У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% обсягу виграшу, вже вказаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв.

Іншу частину премій, як планувалося згідно з рішенням Наглядової ради, повинні виплачувати протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. В кінці 2019 року "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський в середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід з ситуації.

OBOZREVATEL офіційно звертається до пана Вітренка з проханням прокоментувати, чи комфортно йому вимагати 94,3 млн грн премії в період, коли лікарі в ковідних відділеннях не можуть отримати навіть 3 тис. надбавки за роботу в критичних умовах, не кажучи вже про триразове підвищення заробітньої плати. І чи гідно вимагати премію за доведення компанії до перманентних збитків.

Нагадаємо, чистий консолідований збиток НАК за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас, голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.

При цьому збитковим НАК "Нафтогаз" стала, зокрема, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).

У травні вперше сам Вітренко повідомив про своє звільнення з "Нафтогазу" через 2 місяці. Він також заявив, що його звільнив Коболєв, якому він допомагав створювати імідж за гроші компанії.