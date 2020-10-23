Вітренко розповів, як "Нафтогаз" призвів до багатомільярдних втрат держави

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що аудитори знайшли у національній акціонерній компанії порушення на суму понад 180 млрд гривень. У якості прикладу таких порушень він зазначає, що НАК продавала газ "Нафтогаз Трейдингу" нижче цін на біржі, нижче митної вартості імпортного газу та навіть нижче собівартості.

У зв’язку з цим державний бюджет недоотримав майже 2 млрд гривень. Про це Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook, аналізуючи опубліковані засекречені результати перевірки "Нафтогазу" Державною аудиторською службою.

За його словами, "Нафтогаз Трейдинг" цей газ потім перепродав за практично такою ж ціною приватним компаніям.

"Хто купував за такою низкою ціною? Населення? Дзуськи. Окремі приватні компанії, які потім перепродавали цей газ. Причому найбільше на такій перепродажі заробила компанія "ЕРУ Трейдинг", яка потім перепродавала цей газ за ціною вище прейскуранту самого "Нафтогазу," вище ціни на біржі, вище митної вартості імпортного газу. Кому перепродавала? "Укртрансгазу", дочірній компанії "Нафтогазу", – резюмував Вітренко.

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