Вітренко після провального голосування в Раді оголосив про другу спробу стати міністром

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який 17 грудня не був призначений першим віцепрем'єром – міністром енергетики України, буде продовжувати боротьбу за місце в уряді.

Як сказав Вітренко в інтерв'ю YouTube-каналу Сергія Лещенка, першою його емоцією після невдалого голосування у Верховній Раді було полегшення.

"Але потім я зрозумів, що це, найімовірніше, так легко не закінчиться. Мається на увазі, що президент налаштований стратегічно і по-бійцівськи. А потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на те, що якихось аргументів серйозних, чому я є невідповідною кандидатурою, я не почув у залі від депутатів", – зазначив ексчиновник.

За його словами, президент Володимир Зеленський і фракція "Слуга народу" запевнили, що будуть пропонувати кандидатуру Вітренка повторно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Раді не вистачило 40 голосів для призначення Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики. Раніше профільний комітет відхилив його кандидатуру.

Сам колишній менеджер "Нафтогазу" під час свого виступу в Раді заявив, що йому запропонували посаду, враховуючи його ефективну роботу в НАК. Варто відзначити, що збитковим "Нафтогаз" став, зокрема, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020 року збиток склав 600 млн доларів).

За інформацією джерел, зараз розглядається питання тимчасового призначення Вітренка в.о. міністра енергетики.