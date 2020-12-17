Вітренко отримає від 'Нафтогазу' держоблігації на $4 млн

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає державні облігації на 4 млн доларів для усунення конфлікту інтересів перед можливим призначенням на посаду міністра енергетики.

"Я не отримував ніяких грошей. Угода з "Нафтогазом", передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому я не вимагаю виплати штрафів за несвоєчасну виплату премії", – зазначив Вітренко на засіданні парламентського комітету з енергетики та ЖКГ у четвер, 17 грудня.

"Вітренко претендує на отримання трохи більше 4 млн доларів. І це питання з позовом повинно бути вирішене до призначення, інакше виникає конфлікт інтересів", – заявило джерело у фракції "Слуга народу". Про це повідомляє "Українська правда".

Однак майбутній урядовець не забиратиме ці кошти, а віддасть їх державі в борг. У такий спосіб між Вітренком і "Нафтогазом" підписується договір подібний до мирової угоди.

"Фактично виходить, що Вітренко уже передав в бюджет свою премію, в сплачених "Нафтогазом" дивідендах. Тепер же він за це отримає ОВДП, виплати за якими настають через чотири роки. Він це пояснив і Разумкову на зустрічі, коли той почав натякати на конфлікт інтересів", – зазначили у "Слузі народу".

Про те, що колишній топменеджер НАК вирішив через суд вимагати нарахувати йому премію, стало відомо 12 грудня. Водночас розкрився і конфлікт інтересів: виявилося, що Вітренко є також одним із кандидатів на посаду міністра енергетики.

За інформацією ЗМІ, через це Офіс президента України доручив "Нафтогазу" підготувати платіжку для виплати колишньому топменеджеру премії в розмірі 94 млн грн.

Що передувало

У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок у перемогу за підсумками тяжби з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Загальний обсяг виплат на рівні 1% суми виграшу становив $46,3 млн (з них податок на доходи фізичних осіб та інші збори – $9 млн).

У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% обсягу виграшу, вже вказаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв.

Інша частина премій, як планувалося згідно з рішенням наглядової ради, повинна виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. У кінці 2019 року "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський у середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід із ситуації.

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