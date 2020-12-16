Вітренко переміг у війні з 'Нафтогазом' за $4 млн премії, – ЗМІ

Наглядова рада "Нафтогазу" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренко премії в розмірі 4 млн доларів за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на кілька джерел, знайомих з ходом засідання. "Таке рішення було ухвалено вчора (14 грудня. - Ред.)", – сказав один зі співрозмовників агентства.

Відзначається, що таким чином було знято конфлікт інтересів під час можливого призначення Вітренка першим віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики.

Про те, що колишній топменеджер НАК вирішив через суд зажадати нарахувати йому премію стало відомо 12 грудня. Водночас розкрився і конфлікт інтересів екс-менеджера НАК: виявилося, що Вітренко є також одним з кандидатів на посаду міністра енергетики. За інформацією ЗМІ, в зв'язку з цим Офіс президента України доручив "Нафтогазу" підготувати платіжку для виплати колишньому топ-менеджеру премії в розмірі 94 млн грн.

Що передувало

У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок в перемогу за підсумками тяжби з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Загальний обсяг виплат на рівні 1% суми виграшу становив $46,3 млн (з них податок на доходи фізичних осіб та інші збори – $9 млн).

У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% обсягу виграшу, вже вказаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв.

Інша частина премій, як планувалося згідно з рішенням наглядової ради, повинна виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. У кінці 2019 року "Газпром" перерахував "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський в середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід з ситуації.