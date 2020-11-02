Вітренко назвав спосіб не тільки уникнути мільярдних збитків "Нафтогазу", але й заробити

НАК "Нафтогаз-України" міг не тільки уникнути збитків у розмірі 75 млрд грн за 2018-2019 роки, а й заробити. Для цього йому варто було б продавати газ зі сховищ тоді, коли на нього був попит.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, новина про те, що аудит НАК показав мільярдні збитки, не стала для нього несподіванкою.

"Я писав про те, що "Нафтогаз" повинен був активно продавати газ із ПСГ (підземні сховища газу. – Ред.) на початку року. Таким ринковим способом він міг би збільшити свою ліквідність і зменшити збитки. Однак потім (влітку 2020 року. – Ред.) ціна на газ впала, і навіть зараз немає такого фінансового ефекту, як тоді", – пояснив він.

За словами Вітренка, НАК варто було б замість "нескінченних" договорняків "сфокусуватися на чомусь корисному".

"Наприклад – на протистоянні з "Газпромом", щоб він розблокував експорт з Росії і Середньої Азії, переніс точки передачі газу для своїх європейських споживачів на кордон України і Росії. Це дозволило б "Нафтогазу" набагато більше заробляти", – підсумував звільнений топменеджер компанії.

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