Вітренко на посаді міністра отримуватиме зарплату в 81 раз меншу, ніж у "Нафтогазі"

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко буде отримувати в Кабміні зарплату, яка у 81 раз менша, ніж його оклад у "Нафтогазі".

Про це OBOZREVATEL дізнався, проаналізувавши декларацію Вітренка, яку він уперше показав 21 грудня. Згідно із законом, він зобов'язаний був розкрити свої доходи як претендент на крісло міністра енергетики. Відзначимо, що 17 грудня Рада провалила його призначення – голосів не вистачило. Втім, у понеділок Кабмін на позачерговому засіданні призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики, що під час відсутності самого міністра робить його в.о. глави відомства.

Як видно з його декларації, заробітна плата на посаді виконавчого директора НАК становила 4,4 млн грн на місяць. Водночас його попередниця на посаді Ольга Буславець заробляла близько 54 тисяч гривень.

Декларація Вітренка НАЗК

Так, зарплата Вітренка в "Нафтогазі" була у 81 раз вища, ніж його оклад у міністерському кріслі. Відзначимо, що в 2019 році він отримав 53,3 млн гривень зарплати в НАК.

Раніше Вітренко заявив, що отримає державні облігації на 4 млн доларів, щоб усунути конфлікт інтересів під час його призначення міністром. Отже, він не тільки отримає величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, претендує на крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом з ними й наближені нардепи, не підтримували Вітренка.

Його кандидатуру відхилив навіть профільний комітет. Що закономірно призвело до провалу голосування в парламенті.