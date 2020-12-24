Вітренко може стати новим прем'єром вже в 2021 році: експерт дав прогноз
Український уряд, швидше за все, отримає нового прем'єр-міністра вже в 2021 році. Головною кандидатурою на цю посаду нібито розглядається виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.
"Я думаю, на початку 2021 року уряд матиме нового прем'єра. І зараз на цю посаду, як у примірочній у супермаркеті, приміряють Вітренка. Я роблю такий висновок з того, наскільки швидко його заштовхали на посаду тимчасово виконувача обов'язків міністра енергетики", – заявив в ефірі "Еспрессо" директор Інституту світової політики Євген Магда.
За його словами, енергетика зараз – не тільки кров економіки, а й важливий фактор управління. Магда вважає, що Вітренко стане відповіддю на обвал рейтингів усіх представників влади: президента, уряду і парламенту.
"Його "обкатують". І він зі свого боку, якщо хоче стати прем'єром, повинен давати якісь зобов'язання... Якщо прем'єр успішно працюватиме, якщо роботу уряду громадяни успішно будуть відчувати в своїх гаманцях і холодильниках, то рейтинг такого політика дуже швидко виросте", – резюмував Магда.
Нагадаємо, що Юрій Вітренко мав стати віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики, але 17 грудня Верховна Рада України провалила його призначення. До цього профільний комітет відхилив кандидатуру Вітренка.
Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні повідомляли, что колишній топменеджер "Нафтогазу" напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.
Як вдалося дізнатися від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, може посісти крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували кандидатуру Вітренка.
Також Вітренко заявив, що отримав державні облігації на 4 млн доларів заради усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Так, він не тільки отримав величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Опубліковано повний текст заяви Вітренка в Печерський суд із вимогою про виплату премії.
У своїй декларації Вітренко вказував, що заробляв у "Нафтогазі" 4,4 млн гривень на місяць.
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що альтернативи Вітренку на посаді міністра енергетики немає.
Кабінет міністрів України 21 грудня призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики.