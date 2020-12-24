Вітренко може стати новим прем'єром вже в 2021 році: експерт дав прогноз

Український уряд, швидше за все, отримає нового прем'єр-міністра вже в 2021 році. Головною кандидатурою на цю посаду нібито розглядається виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Я думаю, на початку 2021 року уряд матиме нового прем'єра. І зараз на цю посаду, як у примірочній у супермаркеті, приміряють Вітренка. Я роблю такий висновок з того, наскільки швидко його заштовхали на посаду тимчасово виконувача обов'язків міністра енергетики", – заявив в ефірі "Еспрессо" директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, енергетика зараз – не тільки кров економіки, а й важливий фактор управління. Магда вважає, що Вітренко стане відповіддю на обвал рейтингів усіх представників влади: президента, уряду і парламенту.

"Його "обкатують". І він зі свого боку, якщо хоче стати прем'єром, повинен давати якісь зобов'язання... Якщо прем'єр успішно працюватиме, якщо роботу уряду громадяни успішно будуть відчувати в своїх гаманцях і холодильниках, то рейтинг такого політика дуже швидко виросте", – резюмував Магда.

Нагадаємо, що Юрій Вітренко мав стати віцепрем'єр-міністром і міністром енергетики, але 17 грудня Верховна Рада України провалила його призначення. До цього профільний комітет відхилив кандидатуру Вітренка.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні повідомляли, что колишній топменеджер "Нафтогазу" напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Як вдалося дізнатися від співрозмовників у фракції "Слуга народу", інформація про те, що колишній менеджер "Нафтогазу", який судиться з ексроботодавцем за премію, може посісти крісло міністра енергетики, викликала бурхливу реакцію. Частина енергетичних компаній, а разом із ними і наближені нардепи не підтримували кандидатуру Вітренка.

Також Вітренко заявив, що отримав державні облігації на 4 млн доларів заради усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Так, він не тільки отримав величезну премію, але ще й заробить відсотки на ній.

Як повідомляв OBOZREVATEL: