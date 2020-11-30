Вітренко вимагає зі збиткового "Нафтогазу" 94 млн грн: ексменеджера можуть зробити міністром енергетики
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме Вітренка розглядається як одного з кандидатів на посаду міністра енергетики.
Збитковою компанія стала, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020-го збиток склав 600 млн доларів). Позов був поданий у лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз. Про це свідчить позовна заява Вітренка, яка є у розпорядженні OBOZREVATEL.
Топ-менеджерам "Нафтогазу", які привели національну компанію до багатомільярдних збитків, вказали в контрактах виплату премій в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів – суми виграшу в суперечці з "Газпромом".
Частина суми була виплачена Вітренку, проте "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони і склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.
За інформацією джерел OBOZREVATEL, тепер президенту Володимиру Зеленському пропонують призначити колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Вітренка в якості міністра енергетики . Його звільнили з "Нафтогазу" в липні 2020-го.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чистий консолідований збиток НАК "Нафтогаз України" за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.
У 2018 році глава "Нафтогазу" заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.
Пізніше ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.