"Витратив мільярд": у мережі показали розкішну яхту друга Путіна

Російський олігарх Олег Дерипаска , близький до президента РФ Володимира Путіна, витратив один мільярд рублів (понад 400 млн гривень) на будівництво яхти "Селена".

"Крута яхта, борознити якій припало не західні модні маршрути, а наш рідний Байкал. Господар-патріот цього судна – Олег Дерипаска", – йдеться у Telegram-каналі "Тільки нікому".

За даними журналістів, тільки "розумний" унітаз на судні коштував півмільйона рублів (понад 200 млн гривень).

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"У "Селени" 4 яруси, кімната для йоги і величезна спальня", – відзначається у повідомленні.

Російський олігарх витратив один мільярд рублів на будівництво яхти "Селена"

Російський олігарх витратив один мільярд рублів на будівництво яхти "Селена" Telegram-канал "Тільки нікому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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