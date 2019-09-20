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20 вересня • оновлено в 14:33
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Витрати на РНБО збільшать у 157 разів: з'явилися подробиці бюджету-2020

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Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на Раду національної безпеки і оборони України в 157 разів.

Одночасно з цим витрати на Національну громадську телерадіокомпанію України зростуть удвічі, йдеться у презентаційних матеріалах, розданих народним депутатам, передає "Цензор.НЕТ".

Помітно зросте і фінансування Державного бюро розслідувань – на 71%.

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Зокрема проект бюджету на наступний рік передбачає такі витрати:

  • на виплати за держборгом – 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн у держбюджеті-2019)

  • на перекриття дефіциту Пенсійного фонду – 172,6 млрд грн (у 2019 – 167,5 млрд грн)

  • на обслуговування діяльності президента – 983,3 млн грн (у 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

  • на НДТУ – 2,01 млрд грн (у 2019 – 1 млрд грн, +100%)

  • на ДБР – 1,9 млрд грн (у 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

  • на МВС – 83,8 млрд грн (у 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

  • на СБУ – 9,45 млрд грн (у 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

  • на РНБО – 28,16 млрд грн (у 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

  • на ГПУ – 7,6 млрд грн (у 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

  • на НАБУ – 1,03 млрд грн (у 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

  • на НАЗК – 812 млн грн (у 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

  • на АРМА – 278 млн грн (у 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

  • на Державну судову адміністрацію – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

  • на підготовку кадрів вищими навчальними закладами – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

  • на Малу академію наук, позашкільна освіта – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

  • на субвенцію на житло для дітей-сиріт – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств

"Цензор.НЕТ"

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на РНБО у 157 разів

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на РНБО у 157 разів

Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

  • Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
РНБО Державне Бюро Розслідувань Національне антикорупційне бюро України Міністерство внутрішніх справ України Національне агентство з питань запобігання корупції
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Теперь пастора Турчинова, который возглавляя Совбез тратил смешные деньги, причислят к лику святых.
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От кого защищает СНБО, от детей-сирот?? Позор!!
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