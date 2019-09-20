Витрати на РНБО збільшать у 157 разів: з'явилися подробиці бюджету-2020

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на Раду національної безпеки і оборони України в 157 разів.

Одночасно з цим витрати на Національну громадську телерадіокомпанію України зростуть удвічі, йдеться у презентаційних матеріалах, розданих народним депутатам, передає "Цензор.НЕТ".

Помітно зросте і фінансування Державного бюро розслідувань – на 71%.

Зокрема проект бюджету на наступний рік передбачає такі витрати:

на виплати за держборгом – 438,1 млрд грн (417,4 млрд грн у держбюджеті-2019)

на перекриття дефіциту Пенсійного фонду – 172,6 млрд грн (у 2019 – 167,5 млрд грн)

на обслуговування діяльності президента – 983,3 млн грн (у 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

на НДТУ – 2,01 млрд грн (у 2019 – 1 млрд грн, +100%)

на ДБР – 1,9 млрд грн (у 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВС – 83,8 млрд грн (у 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ – 9,45 млрд грн (у 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

на РНБО – 28,16 млрд грн (у 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

на ГПУ – 7,6 млрд грн (у 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ – 1,03 млрд грн (у 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАЗК – 812 млн грн (у 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА – 278 млн грн (у 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

на Державну судову адміністрацію – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

на підготовку кадрів вищими навчальними закладами – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

на Малу академію наук, позашкільна освіта – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцію на житло для дітей-сиріт – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств "Цензор.НЕТ"

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на РНБО у 157 разів Офіс президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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