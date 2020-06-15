Витрати на помічників нардепів можуть вирости на 85 млн грн: з'явився документ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, яким пропонується збільшити витрати на помічників-консультантів народних депутатів на 85 млн грн на рік.

Як ідеться в документі на сайті парламенту, його авторами виступили нардепи від фракцій "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Проєкт вносить зміни в частині фінзабезпечення апарату помічників. Змінами пропонується передбачити два види допомоги: на вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення, кожна з яких буде визначатися на рівні середньомісячної заробітної плати.

"Тому річний фонд для оплати праці має бути збільшено на два місячних фонди... Загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України має відповідати 29,2 прожитковим мінімумам", – йдеться у документі.

Якщо з 1 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде встановлено у розмірі 2 270,0 грн, то загальний місячний фонд для оплати праці помічників нардепа складатиме 66 284 грн, а річний – 795 408 грн.

У розрахунку на 423 народних депутатів, обсяг коштів, необхідних для оплати праці їхніх помічників складатиме 410 478 252 грн, що більше теперішньої суми на 85 050 816 грн.

У випадку ухвалення постанови, зміни набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український депутат чесно розповів про свої доходи та витрати. Він отримує 38 тис. грн зарплати і кожен місяць витрачає на їжу 8-12 тисяч.