Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.
У першому читанні "Слуга народу" ухвалила головний фінансовий документ країни в п'ятницю, 18 жовтня. Відповідний законопроект №2000 підтримали 255 депутатів, з них 235 нардепи від СН.
Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).
Головні показники витрат:
Міністерство внутрішніх справ – 72,5 млрд
Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України – 19,6 млрд
Міністерство закордонних справ України – 4,7 млрд грн
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – 0,4 млрд грн
Міністерство освіти і науки України – 29,9 млрд грн
Міністерство оборони України – 101 млрд грн
Міністерство охорони здоров'я України – 87,4 млрд грн
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України – 8,7 млрд грн
Міністерство соціальної політики України – 290 млрд грн
Міністерство розвитку громад і територій України – 2,6 млрд грн
Міністерство цифрової трансформації України – 0,12 млрд
Пенсійний фонд – 172,5 млрд грн
Служба зовнішньої розвідки – 2,02 млрд грн
Національна академія наук – 3,9 млрд грн
Державне бюро розслідувань – 1,9 млрд грн
НАБУ – 1,03 млрд грн
НАЗК – 0,812 млрд грн
Міністерство культури, молоді і спорту – 11,7 млрд грн
Міністерство юстиції – 13,3 млрд грн
Міністерство фінансів – 168,9 млрд грн
Міністерство інфраструктури – 0,474 млрд грн
Результати голосування:
Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.
Український уряд надалі НЕ буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердження бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації.
Раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.
Верховна Рада в понеділок, 16 вересня, опублікувала текст проекту закону про державний бюджет України.
В Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні.
При цьому мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.
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