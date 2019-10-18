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18 жовтня • оновлено в 16:21
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Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році

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Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

У першому читанні "Слуга народу" ухвалила головний фінансовий документ країни в п'ятницю, 18 жовтня. Відповідний законопроект №2000 підтримали 255 депутатів, з них 235 нардепи від СН.

Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

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Як зросте мінімальна зарплата: опубліковані головні показники Держбюджету-2020

Головні показники витрат:

  • Міністерство внутрішніх справ – 72,5 млрд

  • Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України – 19,6 млрд

  • Міністерство закордонних справ України – 4,7 млрд грн

  • Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – 0,4 млрд грн

  • Міністерство освіти і науки України – 29,9 млрд грн

  • Міністерство оборони України – 101 млрд грн

  • Міністерство охорони здоров'я України – 87,4 млрд грн

  • Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України – 8,7 млрд грн

  • Міністерство соціальної політики України – 290 млрд грн

  • Міністерство розвитку громад і територій України – 2,6 млрд грн

  • Міністерство цифрової трансформації України – 0,12 млрд

  • Пенсійний фонд – 172,5 млрд грн

  • Служба зовнішньої розвідки – 2,02 млрд грн

  • Національна академія наук – 3,9 млрд грн

  • Державне бюро розслідувань – 1,9 млрд грн

  • НАБУ – 1,03 млрд грн

  • НАЗК – 0,812 млрд грн

  • Міністерство культури, молоді і спорту – 11,7 млрд грн

  • Міністерство юстиції – 13,3 млрд грн

  • Міністерство фінансів – 168,9 млрд грн

  • Міністерство інфраструктури – 0,474 млрд грн

Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році
Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році

Результати голосування:

Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році
Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
бюджет
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