Оборона, медицина, освіта: скільки грошей отримають міністерства у 2020 році

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

У першому читанні "Слуга народу" ухвалила головний фінансовий документ країни в п'ятницю, 18 жовтня. Відповідний законопроект №2000 підтримали 255 депутатів, з них 235 нардепи від СН.

Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Головні показники витрат:

Міністерство внутрішніх справ – 72,5 млрд

Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України – 19,6 млрд

Міністерство закордонних справ України – 4,7 млрд грн

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – 0,4 млрд грн

Міністерство освіти і науки України – 29,9 млрд грн

Міністерство оборони України – 101 млрд грн

Міністерство охорони здоров'я України – 87,4 млрд грн

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України – 8,7 млрд грн

Міністерство соціальної політики України – 290 млрд грн

Міністерство розвитку громад і територій України – 2,6 млрд грн

Міністерство цифрової трансформації України – 0,12 млрд

Пенсійний фонд – 172,5 млрд грн

Служба зовнішньої розвідки – 2,02 млрд грн

Національна академія наук – 3,9 млрд грн

Державне бюро розслідувань – 1,9 млрд грн

НАБУ – 1,03 млрд грн

НАЗК – 0,812 млрд грн

Міністерство культури, молоді і спорту – 11,7 млрд грн

Міністерство юстиції – 13,3 млрд грн

Міністерство фінансів – 168,9 млрд грн

Міністерство інфраструктури – 0,474 млрд грн

Результати голосування:

Монобільшість Верховної Ради заклала до державного бюджету України на 2020 рік доходи на рівні 1,79 трлн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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