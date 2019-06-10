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"Виток на мільйон": у Росії злили дані клієнтів найбільших банків

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У Росії дані клієнтів ОТП-банку, Альфа-банку і ХКФ-банку опинилися у відкритому доступі – виток сумарно зачіпає інтереси приблизно 900 тисяч росіян.

Зокрема, були виявлені два витоки даних про клієнтів Альфа-банку. В одній з баз 2014 – 2015 років містяться дані понад 55 тисяч клієнтів, включаючи їх ПІБ, телефони, адреса проживання і місце роботи, говориться в публікації "Комерсант" "Виток на мільйон".

Друга база містить понад 500 записів, але датується 2018 – 2019 роками, а крім ПІБ і телефонів містить рік народження, паспортні дані, що обслуговує відділення Альфа-банку, а також залишок на рахунку.

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База ОТП-банку містить дані 800 тисяч осіб по всій Росії – ПІБ, телефони, поштову адресу, схвалений кредитний ліміт, робочі позначки про те, як пройшов контакт з клієнтом.

Актуальність бази – осінь 2013 року. Кілька людей з цього списку підтвердили, що брали кредит в ОТП-банку.

Пізніше в Альфа-банку заявили, що уповноважені служби проводять перевірку достовірності персональних даних фізичних осіб.

У ХКФ-банку повідомили, що "походження даних у зазначеному файлі банку невідомо".

"У нашому банку не зафіксований виток інформації, і походження даної бази нам невідомо", – резюмували в ОТП-банку.

Витік сумарно зачіпає інтереси приблизно 900 тисяч росіян

Витік сумарно зачіпає інтереси приблизно 900 тисяч росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Місце
Росія
Теги
Альфа-БанкНовини Росії
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