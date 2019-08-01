"Вітаємо, ви виграли!" Українці стали жертвами нахабної схеми

В Україні вкотре активізувалися телефонні шахраї, які розсилають повідомлення про нібито виграш автомобіля KIA Ceed.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, після того, як ми зателефонували за вказаним у повідомленні номером, щоб отримати авто – треба оплатити 1% від його вартості. Водночас на сайті вказана нібито акційна ціна автомобіля – 498 тис. грн.

Таким чином від довірливих українців вимагають всього лише близько 5 тис. грн внеску. Очевидно, що після оплати цієї суми на карту, шахраї просто зникнуть із грішми.

Такі смс надсилають шахраї скріншот

Шахраї також створили сайт із послуг платіжних терміналів, де навіть є окремий розділ – Акція.

"Якщо на Ваш мобільний номер телефону прийшло SMS-повідомлення, то Ви стали переможцем акції і виграли один із цінних призів! Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами і правилами", – сказано на сайті.

Ще у січні 2019 року українцям стали масово приходити повідомлення на телефон про виграші авто Opel Mokko. OBOZREVATEL поспілкувався із шахраями і з'ясував, як довірливих українців залишають без виграшу і грошей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!