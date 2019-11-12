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12 листопада • оновлено в 15:53
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Вистачить тільки до березня: у Криму забили на сполох через проблеми з водою

2.1т
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Віцепрем'єр уряду Російської Федерації Андрій Рюмшин заявив, що запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року.

"Ми сьогодні маємо запаси до березня. Але у нас опади підуть в листопаді-грудні, плюс снігові січень і лютий", – повідомив Рюмшин, передають "Крым.Реалии".

Однак, за його словами, введення обмежень у подачі води для населення не планується.

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Запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року

Запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води Кримський канал
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украину заставят вернуть воду Крыму, вот увидите.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Читать авторы статьи, видимо, не умеют. Поняли все буквы, не поняли смысл текста. В школу, всех в школу.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Итак, текущих запасов хватит до марта, а хорошие осадки будет глубокой осенью, и плюс еще снежная зима. Итого - никаких проблем не предвидится вообще. Хихли, вам в статье именно об этом говорят.
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