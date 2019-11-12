Вистачить тільки до березня: у Криму забили на сполох через проблеми з водою

Віцепрем'єр уряду Російської Федерації Андрій Рюмшин заявив, що запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року.

"Ми сьогодні маємо запаси до березня. Але у нас опади підуть в листопаді-грудні, плюс снігові січень і лютий", – повідомив Рюмшин, передають "Крым.Реалии".

Однак, за його словами, введення обмежень у подачі води для населення не планується.

Запасів питної води для потреб населення окупованого Криму вистачить лише до березня 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!