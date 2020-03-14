Вистачить на шість років: в Росії сказали, як переживуть падіння цін на нафту

Уряд Росії не збирається скорочувати заплановані видатки бюджету через падіння цін на нафту.
Про це заявив міністр фінансів Антон Силуанов, передає ТАСС.
"Навіть при поточних цінах на енергоносії нам ресурсів вистачить на термін близько шести років при чинних наших зобов'язаннях", – оцінив він можливості російського бюджету впоратися з падінням цін на енергоносії.
У Росії не бояться дешевої ціни на нафту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнята в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
11 березня стало відомо, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу.
12 березня Ірак, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії в нафтовій "війні" проти Росії.
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