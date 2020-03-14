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14 березня • оновлено в 13:53
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Вистачить на шість років: в Росії сказали, як переживуть падіння цін на нафту

1.9т
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Уряд Росії не збирається скорочувати заплановані видатки бюджету через падіння цін на нафту.

Про це заявив міністр фінансів Антон Силуанов, передає ТАСС.

"Навіть при поточних цінах на енергоносії нам ресурсів вистачить на термін близько шести років при чинних наших зобов'язаннях", – оцінив він можливості російського бюджету впоратися з падінням цін на енергоносії.

У Росії не бояться дешевої ціни на нафту

У Росії не бояться дешевої ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Антон Силуанов
Місце
Росія
Тег
нафта
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А увас как там с золотым запасом рагулики?Шо ?Немае? А хде вон?
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0
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a alexeyon
a alexeyon
согласно последним исследованиям, если питаться ягелем , можно 6 лет прожить
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1
Пигин Макс
Пигин Макс
a alexeyon, Тебе виднее...
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
a alexeyon, давно уже ягель жрёшь?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это облом для рагулей)))
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