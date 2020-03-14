Вистачить на шість років: в Росії сказали, як переживуть падіння цін на нафту

Уряд Росії не збирається скорочувати заплановані видатки бюджету через падіння цін на нафту.

Про це заявив міністр фінансів Антон Силуанов, передає ТАСС.

"Навіть при поточних цінах на енергоносії нам ресурсів вистачить на термін близько шести років при чинних наших зобов'язаннях", – оцінив він можливості російського бюджету впоратися з падінням цін на енергоносії.

У Росії не бояться дешевої ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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