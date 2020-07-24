Високий представник ЄС пообіцяв Шмигалю, що санкції проти Росії залишаються в силі

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив, що санкції Євросоюзу проти Росії залишаються в силі.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це Боррель заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі в четвер, 23 липня.

Боррель "високо оцінив зусилля президента Зеленського по виконанню Мінських угод і підтвердив постійну і повну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України".

Він висловив надію, що "Росія відреагує на зусилля України, повністю виконає Мінські домовленості і використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує".

Також Боррель вказав на готовність ЄС і далі надавати підтримку Україні в проведенні реформ і відзначив, що влада повинна продовжувати реформувати судову систему, прокуратуру і сектор безпеки.

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.