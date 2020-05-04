Високі тарифи "Укрзалізниці" та портів негативно впливають на товаровиробників - Новіков

Невиправдано високі тарифи на вантажоперевезення залізницею та портові збори негативно впливають на товаровиробників. Про це заявив голова громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков.

На його думку, наміри "Укрзалізниці" підвищити тариф на вантажні перевезення економічно необґрунтовані. "За рахунок чого, чому повинні підвищуватися затрати у залізниці? За рахунок чого вони виросли, ці затрати, що треба змінювати тарифи?" – запитав Новіков.

Він також наголосив: підвищення логістичних витрат буде закладено товаровиробником у ціну продукції, що негативно вплине на обсяг її реалізації.

Окрім цього, голова "Аграрного союзу України" звернув увагу на те, що портові збори в Україні значно перевищують збори в країнах-сусідках і їх потрібно знижувати, адже через високі логістичні витрати вітчизняні-підприємства-експортери не можуть конкурувати на світових ринках.

"Про ці портові збори говорено-переговорено. Приводилися і поряд порти, і т.д., де у нас 20 доларів, там 8, там 7. Тому вдвічі-втричі дорожчі логістика, портові збори. Що тут скажеш? Просто в Європі фермер отримує від 65 до 72% від ціни, а у нас це 40-45% – от вам і вартість логістики", – сказав Новіков.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованих підприємствах.

Раніше представники провідних галузей промисловості та агропромислового комплексу для вирішення проблеми погіршення конкурентоспроможності порівняно з іншими виробниками на світовому ринку пропонують Кабінету Міністрів України знизити портові збори в країні на 20%.

Відповідну пропозицію галузеві організації виклали в листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Серед підписантів – голова Федерації металургів України Сергій Біленький, президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Анатолій Татаринов, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА" Сергій Кудрявцев, віце-президент Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України" Володимир Цвєтов.