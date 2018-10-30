''Виснажили країну!'' Трамп поставив Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Китаю "прекрасну угоду". Таким чином він прокоментував стан торгової війни між країнами, яка триває уже декілька місяців.

Як повідомляє Lenta.ru, якщо угода не відбудеться, Трамп пригрозив ввести нові торгові мита на мільярди доларів.

"Я думаю, ми укладемо прекрасну угоду з Китаєм, і це буде чудово, оскільки вони виснажили нашу країну", — заявив президент США. Він також зазначив, що зробив би пропозицію уже зараз, але Китай поки до нього не готовий. Деталі Трамп розкривати не став.

Президент США заявив: якщо "угода не відбудеться", він готовий ще ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів на суму $267 млрд.

Вашингтон раніше заявляв, що готовий підвищити тарифи на увесь китайський імпорт до початку грудня, якщо заплановані на листопад переговори між Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном не принесуть результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Китай зажадав від США припинити політику торговельної війни між країнами і закликав Вашингтон не вставати на хибний шлях конфронтації у питанні співпраці двох країн.

24 вересня у США вступили в силу нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари на суму 200 млрд доларів.