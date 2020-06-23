"Вишки Бойка": ГПУ повідомила про порушення в суді у справі Бакуліна
Офіс Генерального прокурора оскаржив рішення суду про повернення обвинувального акта щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора. Таким чином у відомстві подали апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про повернення прокурору обвинувального акту.
На думку прокурорів, постанова суду винесена з порушеннями вимог кримінального процесуального закону і підлягає скасуванню.
Крім того, прокурори пропонують призначити розгляд в суді першої інстанції зі стадії попереднього судового засідання.
Євгена Бакуліна звинувачують в участі у злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича, а також у злочинах, скоєних нею; незаконному заволодінні грошовими коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 404,4 млн доларів, а також "Нафтогазу" в сумі 450 млн грн і в закінченому замаху на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать "Нафтогазу" в сумі 5,1 млрд грн; легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генпрокуратура розслідує привласнення коштів "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок. Їх нібито придбали майже удвічі дорожче: за $404,4 млн замість $210 млн.
В травні 2017 року ГПУ заявила, що не знайшла доказів про причетність до афери тодішнього глави Міністерства енергетики Юрія Бойка.
Одним з підозрюваних у справі є нардеп-утікач Євген Бакулін. Він очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У вересні суд дозволив заочне розслідування проти Бакуліна.
Пізніше прокуратура Швейцарії почала розслідування з приводу "вишок Бойка" і заарештувала рахунки членів сім'ї Євгена Бакуліна.