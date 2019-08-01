Вишиванки і рушники по 4 тисячі: ''Укрзалізниця'' засвітилася у скандальному тендері

Державна компанія "Укрзалізниця" провела тендер на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 млн гривень.

Про це повідомляє "Залізниця без корупції". Філія "Центру сервісного забезпечення" закупить 100 чоловічих і 100 жіночих лляних сорочок із ручною вишивкою у ТОВ "Скорвеус". Ця фірма заснована тільки 4 місяці тому на вулиці Магнітського, 1 в Києві. За цією адресою зареєстровано ще понад 700 фірм.

Водночас наголошується, що "Укрзалізниця" відхилила втричі дешевшу пропозицію конкурента — ТОВ "Торговий Дім Еней", тому що останній не завірив скан-копію статуту в складі пропозиції і не надав документи про попередній досвід виконання контрактів.

Виробником пропонованої продукції ТОВ "Скорвеус" вказав ТОВ "ТК-Домашній Текстиль". Вартість однієї вишиванки становить 4,1 тис. грн.

У другому тендері на закупівлю льняних вишитих рушників перемогло ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" із найнижчою ціною 711 тис. грн за 200 виробів — по 3,6 тис. за штуку.

Згідно з угодою, постачальник повинен надати рушник розміром 220х35 см у пластиковому тубусі, прикрашеному вишивкою у формі малого герба України.

Видання зазначає, що на популярному інтернет-сайті вишивки дорогий рушник ручної роботи коштує 1,2 тис. гривень.

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" зареєстроване в Києві, на вулиці Сортувальні, 2, де розташована житлова багатоповерхівка. За останні 3 роки фірма отримала майже 100 млн гривень на державних контрактах.

За даними "Наших грошей", власником і директором "Скорвеуса" вказаний Юрій Мачульський, який прописаний у Ніжині Чернігівської області. Договір із ЦСЗ — це єдина угода за державні кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як у ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

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