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Вишиванки і рушники по 4 тисячі: ''Укрзалізниця'' засвітилася у скандальному тендері

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Державна компанія "Укрзалізниця" провела тендер на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 млн гривень.

Про це повідомляє "Залізниця без корупції". Філія "Центру сервісного забезпечення" закупить 100 чоловічих і 100 жіночих лляних сорочок із ручною вишивкою у ТОВ "Скорвеус". Ця фірма заснована тільки 4 місяці тому на вулиці Магнітського, 1 в Києві. За цією адресою зареєстровано ще понад 700 фірм.

Водночас наголошується, що "Укрзалізниця" відхилила втричі дешевшу пропозицію конкурента — ТОВ "Торговий Дім Еней", тому що останній не завірив скан-копію статуту в складі пропозиції і не надав документи про попередній досвід виконання контрактів.

Виробником пропонованої продукції ТОВ "Скорвеус" вказав ТОВ "ТК-Домашній Текстиль". Вартість однієї вишиванки становить 4,1 тис. грн.

У другому тендері на закупівлю льняних вишитих рушників перемогло ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" із найнижчою ціною 711 тис. грн за 200 виробів — по 3,6 тис. за штуку.

Вишиванки і рушники по 4 тисячі: ''Укрзалізниця'' засвітилася у скандальному тендері

Згідно з угодою, постачальник повинен надати рушник розміром 220х35 см у пластиковому тубусі, прикрашеному вишивкою у формі малого герба України.

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Видання зазначає, що на популярному інтернет-сайті вишивки дорогий рушник ручної роботи коштує 1,2 тис. гривень.

Вишиванки і рушники по 4 тисячі: ''Укрзалізниця'' засвітилася у скандальному тендері

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" зареєстроване в Києві, на вулиці Сортувальні, 2, де розташована житлова багатоповерхівка. За останні 3 роки фірма отримала майже 100 млн гривень на державних контрактах.

За даними "Наших грошей", власником і директором "Скорвеуса" вказаний Юрій Мачульський, який прописаний у Ніжині Чернігівської області. Договір із ЦСЗ — це єдина угода за державні кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як у ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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