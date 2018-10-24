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Зростання економіки України перевершило очікування уряду

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Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2018 року зріс на 3,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому зростання ВВП за планами уряду на цей період становило 3%, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня.

Водночас із цим зростання інвестицій у будівництво склало 5,7%, а зростання експорту українських товарів досягло 12,4%.

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"Продукція, вироблена українськими руками, все більше досягає міжнародних ринків", — резюмував Гройсман.

Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки у першому півріччі 2018 року знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3% і склав 32% від обсягу офіційного ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні також напророкували різке зростання економіки.

Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Об "успехах" нацистов давно всем известно - самая нищая страна, точнее концлагерь нацистов..
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andreyev andrei
andreyev andrei
Неожиданная перемога у беднейшей страны Европы случилась:-) Ну как так?
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Хiба не видно, що Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто не дожене?", - А. Парубiй ))
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