Зростання економіки України перевершило очікування уряду

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2018 року зріс на 3,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому зростання ВВП за планами уряду на цей період становило 3%, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня.

Водночас із цим зростання інвестицій у будівництво склало 5,7%, а зростання експорту українських товарів досягло 12,4%.

"Продукція, вироблена українськими руками, все більше досягає міжнародних ринків", — резюмував Гройсман.

Економічне зростання. У другому кварталі 2018 року зростання ВВП - 3,8% при плані 3%. Зростання інвестицій в будівництво +5,7%. Зростає український експорт товарів +12,4%. Продукція, вироблена українськими руками, все більше досягає міжнародних ринків. #УрядГройсмана pic.twitter.com/nFzc3GjEMt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки у першому півріччі 2018 року знизився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3% і склав 32% від обсягу офіційного ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні також напророкували різке зростання економіки.