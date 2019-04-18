"Вище 70 за долар": у Росії напророкували рублю обвал

У Росії у довгостроковій перспективі курс долара може вирости до 70 рублів.

На курс долара щодо до рубля може вплинути низка подій на світовому та внутрішньому російському ринку, повідомляє "Газета.ru".

"Це і уповільнення світової економіки, і провал американо-китайських торгових переговорів, що неминуче призведе до втечі інвесторів з ринків, що розвиваються, або, наприклад, прийняття американцями жорстких санкцій проти російського держборгу", – повідомив провідний аналітик компанії "Фініст" Андрій Перекальський.

За його словами, це викличе відтік іноземного спекулятивного капіталу з країни і призведе до обвалення російського фондового ринку. Зараз спекулятивний капітал підтримує рубль.

Рублю також загрожує активізація санкційної риторики з боку Заходу, який здатний викликати підвищену волатильність російської валюти.

"У разі введення антиросійських санкцій і подальшого посилення санкційного тиску курс може дійти до 70 рублів за долар і вище в довгостроковій перспективі", – резюмувала аналітик "Фрідом Фінанс" Анастасія Соснова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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