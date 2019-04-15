"Вирубають усі Карпати": в Україні забили на сполох через "чорних лісорубів"

В Україні народні депутати припустилися помилки в законі про посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу і зробили її безкарною – зараз такі справи закривають десятками.

За словами активістів, у результаті нелегальна вирубка стала настільки нахабною, що "чорні лісоруби" вже не намагаються приховати свої сліди і за 5-10 років такої "роботи" усі Карпати можуть бути вирубані, повідомляє ТСН.

"Уявімо собі, що стоїть лісова охорона, людина рубає, а інші зловмисники тримають лісову охорону. Але лісова охорона, уявімо, це документує. Навіть якщо таких дерев буде зрубано 300 навмисно. Все одно це не буде кримінальна відповідальність. Тому що, щоб вона наступила – потрібно, щоб таких дерев накопичилося до 500. І щоб вони в сумі збитків досягли межі 1,9 мільйона гривень", – повідомив координатор проекту "Лісовий дозор" при всесвітньому фонді дикої природи Дмитро Карабчук.

Він зазначив, що це означає до 70 лісовозів, або приблизно 12 вагонів із краденим лісом. У той же час зафіксувати і потім довести до суду таку справу – майже нереально.

"Це наслідки дії нового закону, який вступив у силу з початку 2019 року. Тому, наприклад, за старим законодавством незаконна рубка на території природно-заповідного фонду автоматично передбачала за собою кримінальну відповідальність. Навіть якщо це одне дерево. Сума штрафу йшла до 5 тисяч гривень, а також від умовного терміну до 3 років позбавлення волі", – додав Карабчук.

Зокрема, у вересні 2018 року Верховна Рада прийняла закон щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів. У положенні про розмір "істотної шкоди навколишньому середовищу", за яку передбачається вже кримінальна відповідальність, вказано, що це шкода в розмірі понад 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас депутати не врахували, що в кримінальному законодавстві неоподатковуваний мінімум становитиме не 17 гривень, а 960 гривень. Так, зараз декриміналізовані всі незаконні рубки, де збитки досягають менше 2 мільйонів гривень.

"Можу стверджувати, що закриється більше 90% всіх справ, бо в більшості випадків сума збитку, заподіяного незаконними рубками, становить від 2 тисяч до 100 тисяч гривень. Це те, що орієнтовно зловмисники крадуть у межах однієї вантажівки", – підсумував головний лісничий Львівського лісгоспу Роман Коваль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах набрала загрозливих масштабів незаконна вирубка лісів, яка завдає величезної шкоди унікальній природі та економіці регіону.

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