Виробники нафти придумали, як врятувати ринок від обвалу

Виробники нафти і нафтопродуктів пішли на екстрені заходи і почали шукати незвичні місця зберігання палива: почали викуповувати невеликі танкери.

Як повідомляє Financial Times, якщо раніше у таких компаній попитом користувалися дуже великі нафтові танкери (VLCC), то тепер вони змушені переключитися на судна поменше. Пік попиту на VLCC, які вміщають до двох мільйонів барелів, пройшов – зараз знайти вільний практично неможливо, тому ціни на фрахт почали падати. Зараз вартість найму VLCC опустилася до 167 тисяч доларів за день.

Попит і ціна на менші танкери, навпаки, пішли вгору Йдеться про танкери типу Long Range 2, місткістю до 800 тисяч, і Long Range 1, об'ємом від 345 тисяч до 615 тисяч барелів. Ціна фрахту перших зросла до рекордних 173 тисяч доларів за день, других - подвоїлася і досягла 112 тисяч доларів за день.

Питання зі зберіганням нафти стоїть гостро maanimo.com

Світове споживання нафти і нафтопродуктів зазвичай знаходиться на позначці у 100 мільйонів барелів на день, виробляється приблизно стільки ж. Однак через коронавірус, коли велика частина промислових підприємств призупинена, попит впав на 30 мільйонів барелів на добу, що призвело до надлишку пропозиції.

З цієї причини майже всі сховища на суші вже заповнені або здані в оренду, багато переробників змушені звертатися до плавучих сховищ. За словами трейдерів, є й інші фактори, що впливають на збільшення вартості фрахту. Через коронавірус ускладнено вивантаження у багатьох портах, особливо у США, це призводить до того, що судна перенаправляються в ті країни, де розвантаження може пройти без значних затримок.

"Поточні рекордні ставки на фрахт явно будуть такими недовго, але поки є дефіцит танкерів, ціни, ймовірно, будуть високими у найближчі місяці", - сказав аналітик Clarksons Фроде Меркедал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля узбережжя Каліфорнії скупчилися близько 30 танкерів - їх використовують як плавучі сховища нафти, тому що зараз дівати її нікуди, а ємності на суші практично заповнені.

Тим часом, у США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.

У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.