Вирішувати Україні: у Зеленського поставили на місце Росію через воду для Криму

Росія, як держава-окупант, сама повинна відповідати за забезпечування анексованої території Криму необхідними ресурсами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич. "Всі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають жодної правової або міжнародно-правової підстави", – заявив він.

Таким чином Кориневич оцінив побажання чиновників окупаційної влади РФ у Криму, про які повідомляють ЗМІ, почати переговори про постачання на півострів води з України.

Постпред нагадав, що Крим – територія України, тому будь-які міжнародні питання, пов'язані з ним, може порушувати лише Україна. Він додав, що за всіма розрахунками прісної води у Криму вистачає для потреб населення.

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Він зазначив, що річка Дніпро не тече по території Криму, і Україна не перекривала її русло. Перекритий був канал, який розташований на українській території.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня незаконна "влада" Криму заявила про бажання вступити у переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Раніше журналіст Віталій Портников заявив, що проблема з відсутністю води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада півострова, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Також жителі Криму підняли паніку через слова спікера Держради РК Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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