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Вирішувати Україні: у Зеленського поставили на місце Росію через воду для Криму

12.5т Читати матеріал російською

Росія, як держава-окупант, сама повинна відповідати за забезпечування анексованої території Криму необхідними ресурсами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич. "Всі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають жодної правової або міжнародно-правової підстави", – заявив він.

Таким чином Кориневич оцінив побажання чиновників окупаційної влади РФ у Криму, про які повідомляють ЗМІ, почати переговори про постачання на півострів води з України.

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Постпред нагадав, що Крим – територія України, тому будь-які міжнародні питання, пов'язані з ним, може порушувати лише Україна. Він додав, що за всіма розрахунками прісної води у Криму вистачає для потреб населення.

У Зеленського відповіли Росії за Крим

У Зеленського відповіли Росії за Крим

Він зазначив, що річка Дніпро не тече по території Криму, і Україна не перекривала її русло. Перекритий був канал, який розташований на українській території.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня незаконна "влада" Криму заявила про бажання вступити у переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

Раніше журналіст Віталій Портников заявив, що проблема з відсутністю води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада півострова, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Також жителі Криму підняли паніку через слова спікера Держради РК Володимира Константинова, який заявив, що півострів не потребує дніпровської води.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Росія
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Воды не хватает? Есть выход. Он прост. Выходишь поУтру на Керченской мост, Берёшь «аква-Фреш-триколор», фото карлика, ржавый обрезок трубы Под «Боже царя..» бьешь трубой в череп путину, пению в такт, просто так, без особой злОбы.
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CARGO 100
CARGO 100
Алексеев Гергий, как только запустят СП-2, вы готовы будите ещё один канал прорыть, даже зимой, без шаровар, в скачке ...
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sH arK
sH arK
Думаю, что предложение по воде Днепра - это всего-лишь прелюдия... Задача проще - возможно судебные решение вопросов, а после - ограничения на Дуркаину уже совершенно серьезные - например полный запрет на проход через Керченский пролив. Это поставит на грань катастрофы металлургическую промышленность. Второе - отказ от транзита газа будет более чем обоснован, хотя бы он и сейчас обоснован чисто экономически. Полный запрет любого транзита через Россию - это крайне сильный удар по экономике. В обще, деревенским дурням - приготовиться! Будут иметь! Шута в студию!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Список тролячого лайна: Тарас Бор, Питон Каа, Serov Oleg, Афанасьев Алексей, Пигин Макс, И снова проходил мимо, Xоxлов Xoзяин, Николаев Олег, Алоизович Петр, Малахoв Егор, Иванов Владимир, Ильич Владимир, Белый господин, Куцырь Дмитрий, Галактионов Николай Петрович, Крымчанин Юрий, Русский Крымчанин, Golan Sim, Ваня Иванов, Искандеров Равиль, Александров Сергей, Rabinovich Alexander, Ш. Олег, Filonoff Dmitry, Бондаоенко Виктор, Приходько Егор, Переможный-Шароваренко Хаврыла, Бабаев Бабай, Букет Красивый, Масленко Валентин, Livesey David, ttt ta, Чечеткин Иван, Klizmahohlenko Gerald, afrnbr afrnbr, Штепа Андрей, Carpenter Oleg, Kuksov Micha, Бухгалтер Борис, Сало Уронили, Жирнов Влад, Прощевай Остаточный, Федяков Алексей, Дегтяренко Светлана, Рысин Алексей, Савченко Юрий, Клим Чугункин, CARGO 100, Горелов Сергей, Сидоров Иван, Подвесов Торсион, Tapasenko 0leg, Poroshenko Petro, филипп филипыч, Исаев Максим, Иваненко Виталий, Антиб@ндеровец Yuri, Стук К@стрюль, Д@ю в рот б@ндерок@клам
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