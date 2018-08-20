МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Вирішити проблеми України: Трамп висунув Росії ультиматум щодо санкцій

3.2тЧитати новину російською

США можуть зняти економічні санкції відносно Росії лише в тому випадку, якщо Москва буде співпрацювати з Вашингтоном у вирішенні гострих геополітичних питань.

Про це заявив особисто американський лідер Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Росія повинна зробити певні кроки для спільної роботи зі Штатами в рішенні проблем України і Сирії.

Новини
Санкції за зраду: чим загрожує Україні велика сварка зі США

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію попередили про колосальні наслідки від нових санкцій США. Прогнозувався зокрема і глобальних обвал рубля.

При цьому нещодавно Росія також визнала проблеми від українських санкцій, розповівши про проблеми торгівлі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tinin Alex
Tinin Alex
Разбомбить хохлов? Намекает Трамп? А что вы хохложопые не ссыте? Потому что тупые? Задумайтесь,дырки в кастрюлях просверлите)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Т Александр
Т Александр
Да Трамп красавец, то натянет то попустит).Мастер. Не знаю какой там у мокшаней на него есть компромат, но после очередного ''трампнаша'',прилетает очередная пиздюлина с оттяжкой).Купите Хуйлу слюнявчиков побольше)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Вадим
Иванов Вадим
Уверен, что страну со странным назчанием паРаша и ее гнустных обитателей нагнут, поставят раком и отымеют по полной схеме
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги