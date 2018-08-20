Вирішити проблеми України: Трамп висунув Росії ультиматум щодо санкцій

США можуть зняти економічні санкції відносно Росії лише в тому випадку, якщо Москва буде співпрацювати з Вашингтоном у вирішенні гострих геополітичних питань.

Про це заявив особисто американський лідер Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Росія повинна зробити певні кроки для спільної роботи зі Штатами в рішенні проблем України і Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію попередили про колосальні наслідки від нових санкцій США. Прогнозувався зокрема і глобальних обвал рубля.

При цьому нещодавно Росія також визнала проблеми від українських санкцій, розповівши про проблеми торгівлі.