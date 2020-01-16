"Виправдання для Зеленського": Бутусов пояснив скандал із "плівками Гончарука"

Скандал з "плівками", на яких імовірно урядовці обговорювали проблеми української економіки, свідчить, що влада зайнята комунікаціями, які спрямовані не на бізнес, а на одну людину – президента Володимира Зеленського.

"Унікальний випадок – ми можемо порівняти, як подає інформацію Кабмін і що вони говорять насправді. За даними джерел в ОП, головною темою зустрічі було насправді підготувати аргументи напередодні зустрічі президента з керівництвом Кабміну і Нацбанку, яка відбулася перед Новим роком, і на якій президент підняв питання про доцільність високого курсу гривні", – повідомив український журналіст Юрій Бутусов на Facebook.

У цій зустрічі брали участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Нацбанку Яків Смолій, міністр економіки Тимофій Милованов, міністр фінансів Оксана Маркарова, головний економіст Мінфіну Олександра Бетлій, заступники голови НБУ Дмитро Сологуб і Катерина Рожкова.

За підсумками обговорення вони прийшли до висновку, що зміцнення нацвалюти підвищує конкурентоспроможність українських компаній у залученні робочої сили і знижує собівартість продукції, яка буде направлятися на експорт.

"Які висновки з порівняння тексту з оригінальним записом? Кабмін і Нацбанк або взагалі не розуміють взаємозв'язку між монетарною політикою і виробництвом, або для них це насправді не важливі питання, яким вони не приділяють уваги. Гончарук і Смолій придумують спільно пояснення, що сказати президенту і як знайти виправдання критиці з боку експортерів", – зазначив Бутусов.

За його словами, ніяких заходів, які б були спрямовані на стимулювання експорту і розвиток виробництва на зустрічі не обговорювалося. Замість цього був зроблений пресреліз, що високий курс гривні експортерам вигідний і саме це доповіли президенту.

"Рівень полеміки – це не рівень державних діячів, це рівень піарників, дивно на таке витрачати робочий час керівників. Це показує – системна економічна політика в Україні в інтересах експортерів і виробників відсутня", – резюмував журналіст.

Український журналіст Юрій Бутусов пояснив скандал з "плівками Гончарука"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито голови Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше у мережі з'явилася друга частина скандального розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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