Виплати 8000 грн ФОПам почнуться вже сьогодні, – Шмигаль

Виплати 8000 гривень підприємцям, чий бізнес постраждав внаслідок карантину, почнуться з середи, 23 грудня.

Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Трансляція засідання проводилася на YouTube каналі уряду.

"Ми продовжили термін подання заявок до 31 грудня. Загалом вже подано понад 300 тисяч заявок. Важливо, що виплати мають початися вже сьогодні, що є безпрецедентним рівнем оперативності організації такої допомоги. Так, за вчора Пенсійним фондом України було профінансовано 2,2 млрд грн для 280 тисяч осіб", – пояснив глава уряду.

За його словами, Кабмін також розширив соціальні гарантії для отримувачів субсидій, аби ті, хто отримує допомогу по частковому безробіттю могли безперешкодно отримувати й ці виплати, і субсидію.

"Фактично, проєкт стосується майже 400 тис осіб, що отримують допомогу по частковому безробіттю, серед яких — майже 180 тисяч фізичних-осіб підприємців", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень.

OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн. Згодом в Офісі президента розкрили деталі отримання допомоги.

8 грудня президент підписав закони про підтримку бізнесу через карантин.

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