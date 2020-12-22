Виплати ФОПам по 8000 грн можуть накрутити курс долара, – Нацбанк

В Україні наприкінці грудня 2020 року через рекордні бюджетні видатки (виплати ФОПам) може ослабнути курс національної валюти щодо долара.

Про це сказано в грудневому звіті про фінансову стабільність, який підготував Національний банк України. Також там вказано, що коронавірусна криза стала першою, яка не суттєво вплинула на стабільність гривні.

Як зазначено, у ІІІ кварталі 2020 року на валютному ринку переважав незначний чистий попит. Через це курс гривні до долара послабився на 5,7%.

"У ІV кварталі на ринку спостерігалося збалансування попиту та пропозиції. Унаслідок НБУ більш ніж місяць (із 6 листопада до 9 грудня) не здійснював валютні інтервенції, що є рекордним періодом із часу запровадження плаваючого курсоутворення. У середині грудня, завдяки поверненню нерезидентів, спостерігалася чиста пропозиція валюти", – сказано в документі.

Крім того, в останні тижні року збільшилася вірогідність рекордних бюджетних видатків, що може спричинити короткострокове знецінення гривні.

Варто додати, що під рекордними бюджетними видатками мається на увазі запропонована президентом Володимиром Зеленським програма грошових виплат.

24 листопада президент анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень.

OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн. Згодом в Офісі президента розкрили деталі отримання допомоги.

8 грудня президент підписав закони про підтримку бізнесу через карантин.

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